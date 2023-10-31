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Эксперт Корольков заявил, что «охота» на Царева шла несколько лет

Андрей Аркадьев
18:07 31.10.2023
Олег Царев был одним из немногих, кто пользуется на Украине реальным авторитетом, поэтому и был назначен в качестве резонансной жертвы.
Эксперт Корольков заявил, что «охота» на Царева шла несколько лет
© Фото: President.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia
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Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире Радио Sputnik рассказал, как Служба безопасности Украины могла завербовать координатора покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

«Здесь три момента: а) совпадение взглядов, то есть идейная основа; б) материальная основа, вознаграждение; с) компрометирующая основа», - сказал он.

Сегодня ФСБ России сообщила, что координатор покушения на Царева задержан и дал признательные показания. Им оказался житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за политиком и оборудовал тайник со средствами поражения. Непосредственного исполнителя покушения разыскивают. Состояние самого политика оценивается как удовлетворительное.

Корольков предположил, что украинские спецслужбы могли выйти на задержанного через родственников, которые, возможно, проживали на территории Украины. Он подчеркнул, что нет гарантий избежать аналогичных инцидентов в дальнейшем, однако единственная профилактика - работа спецслужб и правоохранительных органов.

По мнению эксперта, Царев был ярким политиком, пользующимся авторитетом у украинцев, поэтому СБУ решила его устранить, а «охота» за бывшим депутатом продолжалась в течение нескольких лет.

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