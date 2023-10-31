ФСБ: координатор покушения на Царева задержан и дал признательные показания

Житель Ялты организовал слежку за экс-депутатом Верховной рады по заданию СБУ. В настоящее время состояние Олега Царева удовлетворительное.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Координатором покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за ним и оборудовал тайник со средствами поражения. Об этом сообщает ФСБ России.

Мужчина задержан и дал признательные показания. У злоумышленника силовики изъяли самодельное взрывное устройство, фотографию Царева, схемы прохода к офису и дому, где мог находиться политик.

Исполнитель покушения сейчас разыскивается. Оперативные действия продолжаются. Жизни экс-депутата в настоящее время ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

На Царева напали в ночь на 27 октября. По предварительным данным, в бывшего депутата дважды стреляли на территории пансионата, где он живет. К моменту приезда скорой, он был без сознания и потерял много крови. Друг Царева журналист Александр Чаленко на днях рассказал «Звезде», что политик находится в реанимации под охраной ФСБ.