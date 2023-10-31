Спасшего школьника в Щелково мужчину наградили в Госдуме РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил пенсионера Михаила Макарова, который помешал ограбить школьника в подмосковном Щелково. Депутаты приветствовали 72-летнего пенсионера стоя. Сам он назвал свой поступок «скромным».
«Спасибо большое, что так оценили мой скромный поступок. Я повторял и еще раз скажу, для нормального мужика это нормальный поступок. Не проходите мимо, если увидите нарушение закона», - сказал Михаил Макаров с трибуны Госдумы под аплодисменты депутатов.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 23 октября. Пожилой человек стал свидетелем того, как злоумышленник отобрал телефон у подростка. Когда подозреваемый пробегал мимо пенсионера, тот подставил ему ножку, повалил на землю и удерживал до прибытия правоохранителей. Задержанный оказался 35-летним местным жителем. Сейчас им занимаются следователи ГСУ СК России по Московской области.