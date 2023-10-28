«Хезболла» провела марш осуждения действий Израиля в Ливане

В шествии по центральным улицам города Сайда приняли участие женщины и правительственные активисты.

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Корреспондент «Звезды» в Ливане Константин Коковешников посетил третий по величине город в стране Сайда, где шиитская военизированная группировка «Хезболла» провела марш в поддержку сектора Газа.

Политические активисты выступили с осуждением действий армии Израиля в секторе Газа в пятничную ночь и с поддержкой палестинского народа. Марширующие взяли с собой большое количество флагов Палестины и прошли по центральным улицам города.

«В демонстрации приняли участие даже женщины, видно правительственных активистов, довольно много флагов. Все они двигаются по улицам города», - передал Коковешников.

В пятницу ночью ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в секторе Газа. Израильские военные вошли в приграничные населенные пункты севера сектора Газа после серии артиллерийских и авиационных ударов.