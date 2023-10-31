АР: Израиль намерен переселить 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров

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Израиль признал наличие плана переселить население сектора Газа в Египет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского кабмина.

«Израиль признал <...> что одно из министерств составило <...> предложение о перемещении 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров», - говорится в сообщении агентства.

В беседе с AP один из чиновников уточнил, что к подобному плану правительство Израиля относится как к гипотетическому. Никаких предметных дискуссий на эту тему не велось. Подобные сообщения вызвали недовольство в Палестине, говорится в статье. Официальный представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что власти против подобного перемещения, а сам план назвал красной линией, которую непозволительно пересекать.

Ранее оказавшиеся под давление коллективного Запада власти Египта допустили отправку беженцев из Газы в Европу. Как заявил один из египетских чиновников, официальный Каир готов помогать палестинцам, но будет препятствовать любым попыткам принять большее число беженцев.