АР: Израиль намерен переселить 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров
Израиль признал наличие плана переселить население сектора Газа в Египет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского кабмина.
«Израиль признал <...> что одно из министерств составило <...> предложение о перемещении 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров», - говорится в сообщении агентства.
В беседе с AP один из чиновников уточнил, что к подобному плану правительство Израиля относится как к гипотетическому. Никаких предметных дискуссий на эту тему не велось. Подобные сообщения вызвали недовольство в Палестине, говорится в статье. Официальный представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что власти против подобного перемещения, а сам план назвал красной линией, которую непозволительно пересекать.
Ранее оказавшиеся под давление коллективного Запада власти Египта допустили отправку беженцев из Газы в Европу. Как заявил один из египетских чиновников, официальный Каир готов помогать палестинцам, но будет препятствовать любым попыткам принять большее число беженцев.