Полномочия депутатов Власова и Белоусова предлагают прекратить с 1 ноября

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В соответствии с текстом постановлений Госдума предложила досрочно прекратить депутатские полномочия Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия - За правду») с 1 ноября этого года. Тексты документов опубликованы в думской электронной базе.

Соответствующие проекты постановлений были вынесены сегодня 31 октября. Тексты документов были подписаны главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.

Подобные меры были приняты в связи с невыполнением депутатами своих обязанностей: Белоусов более 30 дней не появлялся на заседаниях комитета по защите конкуренции, Власов не принимал участие в заседания комиссии по регламенту.