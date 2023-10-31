Полномочия депутатов Власова и Белоусова предлагают прекратить с 1 ноября
Ранее Госдума нашла основания для прекращения полномочий депутатов Власова и Белоусова.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
В соответствии с текстом постановлений Госдума предложила досрочно прекратить депутатские полномочия Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия - За правду») с 1 ноября этого года. Тексты документов опубликованы в думской электронной базе.
Соответствующие проекты постановлений были вынесены сегодня 31 октября. Тексты документов были подписаны главой комиссии по мандатным вопросам Госдумы Отари Аршбой.
Подобные меры были приняты в связи с невыполнением депутатами своих обязанностей: Белоусов более 30 дней не появлялся на заседаниях комитета по защите конкуренции, Власов не принимал участие в заседания комиссии по регламенту.