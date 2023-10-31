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Комиссия Госдумы рекомендовала досрочно лишить мандатов Власова и Белоусова

Елизавета Кондрикова
15:01 31.10.2023
Депутаты не выполняли своих обязанностей и не появлялись на заседаниях комиссий.
Комиссия Госдумы рекомендовала досрочно лишить мандатов Власова и Белоусова
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости
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Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала в связи с найденными основаниями досрочно лишить мандатов депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия - За правду»). Об этом Интерфаксу сообщил председатель комиссии Отари Аршба.

«Мы поддержали решение комиссии по этике по Власову - все "за", трое воздержались, по Белоусову - все "за", воздержался один», - сказал председатель.

В качестве оснований привели факт отсутствия Белоусова более 30 дней на заседаниях комитета по защите конкуренции. Что касается Власова, он не выполнял в течение более 30 дней свои прямые обязанности - депутат не принимал личного участия в заседаниях комиссии по регламенту.

Отмечается, что на комиссии по этике в том числе присутствовал Власов. В среду, 1 ноября, этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание.

При этом еще год назад депутата Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, он также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишился медали «За заслуги перед Отечеством». 

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