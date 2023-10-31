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Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти

Анна Назайкина
15:09 31.10.2023
В настоящий момент к ним направляются спасатели.
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
© Фото: GeocoIumbus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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На Урале обнаружена группа туристов, которая ранее числилась пропавшей недалеко от перевала Дятлова, передает RT, ссылаясь на свой источник.

Как утверждается, у группы возникли трудности в 15 километрах от поселка Тахта в Свердловской области. От этого населенного пункта они начали сплавляться на катамаранах по реке Вижай в направлении одноименного поселка. Туристам не удалось продолжить маршрут.

Группе пришлось разделиться - трое из них смогли выйти к людям. В настоящий момент к ним направляются спасатели.

Уточняется, что добираться до них придется сначала на КамАЗе из-за большого количества снега, а затем на моторных лодках.

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