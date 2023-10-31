На Урале ищут туристов, пропавших при сплаве по реке рядом с перевалом Дятлова
В Свердловской области пятеро туристов пропали в ходе сплава по реке Вижай недалеко от перевала Дятлова, их ищут сотрудники полиции и спасатели. Подробности произошедшего раскрыл начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В группу вошли директор коммерческого предприятия из города Березовский и четыре логиста. В четверг, 26 октября, они около 11 часов отправились в поселок Тохта, чтобы сплавиться до населенного пункта Вижай, расстояние по воде между ними составляет около 50 км.
«Была договоренность, что 30 октября в 10.00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», - сказал Горелых.
Как отмечается, дорога до Тохты осложняется из-за того, что нужно пересекать две реки.
Сейчас полиция рассматривает различные версии того, почему группа не вернулась. В частности, причиной ЧП могло стать обмеление реки Вижай, резкое похолодание. Кроме того, у туристов могли возникнуть проблемы, когда они преодолевали некоторые участки реки пешком.