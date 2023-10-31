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Стопка матрасов в учебном классе: как беженцы живут в техникуме в ливанском Тире

Константин Коковешников
14:09 31.10.2023
Беженцам приходится жить в аудиториях учебного заведения и спать на матрасах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников побывал в ливанском городе Тир, который расположен в 20 километрах от границы с Израилем. В одном из местных техникумов сейчас находится пункт временного размещения беженцев с юга Ливана.

В учебном классе разместилась семья из 13 человек - отец, мать, десять девочек и один мальчик. Они спят на матрасах без постельного белья. Людям приходится стирать одежду вручную и развешивать ее у окна.

По словам женщины, которая вынуждена была оставить свой дом, им пришлось идти с детьми на руках несколько часов, только после этого они смогли найти машину и добраться до пункта временного размещения беженцев. Пока никто точно не знает, сколько еще придется оставаться в таких условиях.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как беженцы из Палестины живут в лагерях Ливана, правительство и население которого не хотят дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Ближнем Востоке. Сторонники ХАМАС из Палестины требуют же защиты палестинцев в Газе. Палестинские лагеря в Ливане, по сути, называют государством в государстве. Попасть сюда можно только с разрешения местной администрации. В школах Ливана даже существуют отдельные смены для палестинских и сирийских беженцев.

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