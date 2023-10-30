Государство в государстве: как беженцы из Палестины живут в лагерях Ливана

Ливанское правительство и население страны не хотят дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Ближнем Востоке, сторонники ХАМАС из Палестины же требуют защиты палестинцев в Газе.

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Раньше на въезде в лагерь беженцев в Ливане стоял блокпост. Сегодня он пустует, поскольку повсюду камеры. Это, конечно, не палестинский эксклав сектор Газа, но по плотности населения на квадратный километр это один из самых густонаселенных районов Бейрута. Условия жизни здесь также далеки от идеальных - ночью под ногами бегают крысы, нет ни канализации, ни воды.

Халед Абдель Рахим - палестинец сирийского происхождения рассказывает, что бежал из Сирии, когда там началась гражданская война. По профессии он инженер-строитель, но в Ливане устроился чернорабочим. В списке около 70-ти профессий, куда палестинцам вход заказан.

«Законы Ливана запрещают беженцам приобретают недвижимость или землю в Бейруте. Нельзя зарегистрировать сделку на собственное имя. А если купить квартиру и записать её на друга, то после смерти ее нельзя будет завещать детям», - рассказал Халед Абдель Рахим.

Палестинские лагеря в Ливане по сути называют государством в государстве. Попасть сюда можно только с разрешения местной администрации. В ливанских школах даже существуют отдельные смены для беженцев с Палестины и Сирии. А те, кто здесь проживают несмотря на то, что родились в Ливане, не имеют гражданства и следовательно избирательных прав.

Прилавки местного рынка ломятся от дешёвых фруктов. Виноград, выращенный в ливанской долине Бекаа, на наши деньги стоит всего 47 рублей. А бананы почти как в России, один доллар.

Абуэй Манмурман, представитель Народного фронта Палестинского движения сопротивления в Ливане рассказывает, что палестинцы сами никуда не уйдут из сектора Газа. Он говорит, что американцы лукавят, когда отрицают участие в рейдах собственных военнослужащих. Кроме этого один из коренных обитателей лагеря осуждает двойные стандарты.

«Когда Россия начала на Украине свою спецоперацию, чтобы защитить свои интересы, против этого выступили многие страны мира. Сегодня эти же самые люди выступают с осуждением Палестины. Но Россия в отличие от Израиля по крайней мере не уничтожала на Украине жилые кварталы и не убивала детей. А в секторе Газа только за последнее время погибли 2000 детей и полторы тысячи женщин», - сказал Абуэй Манмурман.

На площади Мучеников в Бейруте рядом с мечетью Аль Амин митинг, организованный ливанским отделением давления ХАМАС и так называемой Исламской группой. На демонстрацию идут даже дети.

Здесь же традиционный сбор пожертвований мусульман, который проходит в поддержку пострадавших от обстрелов в Секторе Газа.

Приходят также кадры последствий обстрелов со стороны Ливана. Одна из ракет шиитской военизированной группировки «Хезболла» упала на жилой дом в израильском городе Кирьят-Шмоне. В результате возник пожар.

По информации американской газеты Washington Post, ливанское правительство и большинство граждан выступает против участия «Хезболлы» в войне между Израилем и ХАМАС. И в пользу этого говорят социологические исследования. По данным одного из них, почти 74% граждан считают, что Ливан должен придерживаться нейтральной позиции.