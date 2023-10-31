Украинцам из Team Spirit угрожают за то, что они обнимают россиян

Сами киберспортсмены на такое отношение некоторых соотечественников пока никак публично не отреагировали.

© Фото: team_spirit, VK

Украинским киберспортсменам из команды Team Spirit угрожают на родине и не хотят пускать на территорию страны. Блогеры и просто пользователи Сети недовольны тем, что молодые люди играют в одной команде с россиянами.

В минувший понедельник, 30 октября, команде Team Spirit удалось завоевать титул двукратного чемпиона турнира по Dota 2. Напомним, членами команды являются три россиянина и два украинца.

В частности, ребят обвиняют в том, что они играют в Dota с россиянами и обнимают их, хотя родились на Украине. Кроме того, украинских комментаторов возмутило то, что к Team Spirit с поздравлением обратился глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он назвал их победу уверенной и достойной.

Сами киберспортсмены на такое отношение некоторых соотечественников пока никак публично не отреагировали.

Следует отметить, что один из пользователей, назвавшийся в соцсети X представителем японской компании Nintendo на Украине, почувствовал настолько сильный гнев к команде, что написал в одном из постов название своей страны с маленькой буквы, за что получил огромное количество возмущенных комментариев.