МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области
Неприятель попытался атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника.
Летательный аппарат противника был сбит над территорией Белгородской области.
Российское оборонное ведомство уточняет, что беспилотник противника был самолетного типа.
Его ликвидация произошла около 11.30 по московскому времени. БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил ведущий огонь украинский танк.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.