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В августе-сентябре текущего года в медуниверситете во Львове при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию состоялся тренинг, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. Об этом на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, мероприятие, посвященное реагированию на биоугрозы, проводилось с целью обвинить Россию в биологической диверсии. Как утверждает Кириллов, в тренинге во Львове принимали участие представители СБУ, Нацполиции, представители некоммерческих организаций западных стран.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что уровень летальности вируса гриппа птиц - высокий для человека, поэтому его применение заложено в сценарий мероприятия. Он добавил, что привести в исполнение отработанный сценарий собирались под Николаевом. По данным Минобороны, в этом регионе зафиксировано появление инфекций.

Также Кириллов заявил об использовании Соединенными Штатами граждан Нигерии в качестве бесплатной клинической базы. Как он утверждает, на территории африканского государства фиксируется рост потребления фармпрепаратов американского производства. В то же время программы США, предназначенные для борьбы с ВИЧ, не дали эффекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.