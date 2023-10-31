Пентагон использует граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США используют граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу.
При этом особый цинизм со стороны Штатов заключается в том, что они поставляют в эту страну препараты по борьбе со СПИД и ВИЧ, которые не лечат эти болезни.
«Американские фармпрепараты, устойчивый рост потребления которых в Нигерии фиксируется данными статистики, не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве бесплатной клинической базы», - заявил Кириллов.
По словам Игоря Кириллова, эффективность американской программы по борьбе с ВИЧ и СПИД на территории Нигерии вызывает вопросы. Это связано с тем, что уровень заболеваемости ВИЧ в ней такой же, как в 2009 году, и это несмотря на рост числа нигерийцев, получивших антивирусную терапию. В дело идут препараты компании Gilead, которая аффилирована с Пентагоном.