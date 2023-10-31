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Пентагон использует граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу

11:20 31.10.2023
В Минобороны России заметили, что в Нигерии фиксируется рост потребления американских фармпрепаратов, которые при этом не имеют реального терапевтического эффекта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Jörg Horstmann, imageBROKER.com, Global Look Press
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США используют граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу. 

При этом особый цинизм со стороны Штатов заключается в том, что они поставляют в эту страну препараты по борьбе со СПИД и ВИЧ, которые не лечат эти болезни. 

«Американские фармпрепараты, устойчивый рост потребления которых в Нигерии фиксируется данными статистики, не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве бесплатной клинической базы», - заявил Кириллов. 

По словам Игоря Кириллова, эффективность американской программы по борьбе с ВИЧ и СПИД на территории Нигерии вызывает вопросы. Это связано с тем, что уровень заболеваемости ВИЧ в ней такой же, как в 2009 году, и это несмотря на рост числа нигерийцев, получивших антивирусную терапию. В дело идут препараты компании Gilead, которая аффилирована с Пентагоном.

© Минобороны России

Вывод начальника войск РХБЗ прост - под прикрытием борьбы с болезнями Пентагон осуществляет мониторинг биологической обстановки, собирает и вывозит образцы возбудителей инфекционной болезни.

Также Кириллов предупредил о нацеленности спецслужб Украины на провокации с биооружием.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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