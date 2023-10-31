В Минобороны России заметили, что в Нигерии фиксируется рост потребления американских фармпрепаратов, которые при этом не имеют реального терапевтического эффекта.

© Видео: Минобороны России © Фото: Jörg Horstmann, imageBROKER.com, Global Look Press

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США используют граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу.

При этом особый цинизм со стороны Штатов заключается в том, что они поставляют в эту страну препараты по борьбе со СПИД и ВИЧ, которые не лечат эти болезни.

«Американские фармпрепараты, устойчивый рост потребления которых в Нигерии фиксируется данными статистики, не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве бесплатной клинической базы», - заявил Кириллов.

По словам Игоря Кириллова, эффективность американской программы по борьбе с ВИЧ и СПИД на территории Нигерии вызывает вопросы. Это связано с тем, что уровень заболеваемости ВИЧ в ней такой же, как в 2009 году, и это несмотря на рост числа нигерийцев, получивших антивирусную терапию. В дело идут препараты компании Gilead, которая аффилирована с Пентагоном.