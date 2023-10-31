В стране и мире Российский FPV-дрон уничтожил ведущий огонь украинский танк Неприятельский танк не спасли скорость и маневр - оператор беспилотника поразил его даже в движении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры поражения украинского танка, ведущего огонь на ходу. Российский FPV-дрон поразил неприятельскую бронеединицу. Удар вышел точным, несмотря на то что вражеский танк двигался - скорость его не спасла. В сопровождающей видео записи указано, что танк противника был уничтожен. Ранее сообщалось, что бронегруппа российских десантников уничтожила подразделение ВСУ в районе Артемовска. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика