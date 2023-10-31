Российский FPV-дрон уничтожил ведущий огонь украинский танк
Неприятельский танк не спасли скорость и маневр - оператор беспилотника поразил его даже в движении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры поражения украинского танка, ведущего огонь на ходу.
Российский FPV-дрон поразил неприятельскую бронеединицу. Удар вышел точным, несмотря на то что вражеский танк двигался - скорость его не спасла.
В сопровождающей видео записи указано, что танк противника был уничтожен.
Ранее сообщалось, что бронегруппа российских десантников уничтожила подразделение ВСУ в районе Артемовска.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.