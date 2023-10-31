В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ предупредило о нацеленности спецслужб Украины на провокации с биооружием

11:16 31.10.2023
Игорь Кириллов отметил, что в Киеве собираются провести эти провокации «под чужим флагом».
© Видео: Минобороны России © Фото: Bernhard Schmerl, imageBROKER.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что спецслужбы Украины нацелены на провокации с биологическим оружием.

По данным Министерства обороны России, в 2023 году в Киеве возобновил свою деятельность Украинский научно-технологический центр, который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. Уточняется, что при финансовой поддержке Вашингтона и посредничестве УНТЦ на базе Национального медицинского университета имени Галицкого во Львове с августа по сентябрь этого года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы.

«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и Национальной полиции Украины», - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным стремлением украинских спецслужб на осуществление провокаций с использованием биологического оружия «под чужим флагом».

Кроме того, Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. Он уточнил, что об этом свидетельствует американская программа обучения специалистов, где сделан упор на бывших сотрудников военных ведомств с соответствующим опытом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:20 Армия
Видео
Пентагон использует граждан Нигерии как бесплатную клиническую базу
11:05 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли село Алейниково Брянской области
10:49 В стране и мире
Видео
Силовики задержали в Кузбассе члена украинского киберподразделения
10:45 В стране и мире
Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля у Красного моря
09:12 В стране и мире
Видео
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров
Популярное
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.