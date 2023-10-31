Игорь Кириллов отметил, что в Киеве собираются провести эти провокации «под чужим флагом».

© Видео: Минобороны России © Фото: Bernhard Schmerl, imageBROKER.com, Global Look Press

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что спецслужбы Украины нацелены на провокации с биологическим оружием.

По данным Министерства обороны России, в 2023 году в Киеве возобновил свою деятельность Украинский научно-технологический центр, который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. Уточняется, что при финансовой поддержке Вашингтона и посредничестве УНТЦ на базе Национального медицинского университета имени Галицкого во Львове с августа по сентябрь этого года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы.

«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и Национальной полиции Украины», - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным стремлением украинских спецслужб на осуществление провокаций с использованием биологического оружия «под чужим флагом».

Кроме того, Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. Он уточнил, что об этом свидетельствует американская программа обучения специалистов, где сделан упор на бывших сотрудников военных ведомств с соответствующим опытом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.