МО РФ предупредило о нацеленности спецслужб Украины на провокации с биооружием
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что спецслужбы Украины нацелены на провокации с биологическим оружием.
По данным Министерства обороны России, в 2023 году в Киеве возобновил свою деятельность Украинский научно-технологический центр, который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. Уточняется, что при финансовой поддержке Вашингтона и посредничестве УНТЦ на базе Национального медицинского университета имени Галицкого во Львове с августа по сентябрь этого года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы.
«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и Национальной полиции Украины», - заявил Кириллов.
По словам начальника войск РХБЗ, это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным стремлением украинских спецслужб на осуществление провокаций с использованием биологического оружия «под чужим флагом».
Кроме того, Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. Он уточнил, что об этом свидетельствует американская программа обучения специалистов, где сделан упор на бывших сотрудников военных ведомств с соответствующим опытом.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.