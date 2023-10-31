Соединенные Штаты ведут разработки в рамках наступательной биопрограммы
Об этом, по словам Игоря Кириллова, свитедетельствует американскиая программа обучения специалистов, где сделан упор на бывших сотрудников военных ведомств с соответствующим опытом.
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. К такому выводу пришло Министерство обороны РФ в ходе изучения документов, касающихся военно-биологической деятельности США.