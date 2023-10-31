Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля у Красного моря

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В Израиле в районе Красного моря произошло вторжение летательного аппарата. Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что в районе Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Подробности события на данный момент выясняются.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе перешла в третью фазу, которая подразумевает расширение наземных операций в анклаве. По словам премьера, первая фаза представляет собой отражение и остановку вторжения боевиков ХАМАС. Вторая - постоянные атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.