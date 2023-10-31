На Камчатке активизировался второй по объему извержений гейзер Грот

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В Долине гейзеров на полуострове Камчатка активизировался второй по объему извержений гейзер в мире - Грот. Специалисты изучают горячий источник с помощью температурных регистраторов.

Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление. На опубликованных кадрах видно, как из-под земли поднимается густой белый пар. По словам экспертов, высота струи кипящей воды иногда достигает 65 метров.

Кроме того, сегодня в камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая географическая служба РАН» сообщили, что на востоке Камчатки выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря вулкан Ключевской. Вулканологи предупредили жителей о возможном выпадении пепла на территории Петропавловска-Камчатского.