На Камчатке активизировался второй по объему извержений гейзер Грот
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из-под земли вырывается густой белый пар.
© Видео: kamchatka01, Telegram © Фото: kamchatka01, Telegram
В Долине гейзеров на полуострове Камчатка активизировался второй по объему извержений гейзер в мире - Грот. Специалисты изучают горячий источник с помощью температурных регистраторов.
Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление. На опубликованных кадрах видно, как из-под земли поднимается густой белый пар. По словам экспертов, высота струи кипящей воды иногда достигает 65 метров.
Кроме того, сегодня в камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая географическая служба РАН» сообщили, что на востоке Камчатки выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря вулкан Ключевской. Вулканологи предупредили жителей о возможном выпадении пепла на территории Петропавловска-Камчатского.