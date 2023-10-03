В стране и мире МО РФ показало кадры сброса гранат с коптера на головы противника На Артемовском направлении операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало, как с беспилотников прямо на окопы и технику ВСУ скидывают гранаты. Оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью, наводят боеприпас и сбрасывают его. После взрывов уцелевшие боевики вынуждены спасаться бегством, бросая позиции. В описании к кадрам сказано, что действия происходят на Артемовском направлении. Накануне ведомство опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков в Запорожской области. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика