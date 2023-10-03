МО РФ показало кадры сброса гранат с коптера на головы противника
На Артемовском направлении операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ показало, как с беспилотников прямо на окопы и технику ВСУ скидывают гранаты.
Оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью, наводят боеприпас и сбрасывают его. После взрывов уцелевшие боевики вынуждены спасаться бегством, бросая позиции. В описании к кадрам сказано, что действия происходят на Артемовском направлении.
Накануне ведомство опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков в Запорожской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.