FT: ЕК разморозит 13 млрд евро для Венгрии ради поддержки Киева

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Европейская комиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал помощь киевским властям, сообщает «Лайф» со ссылкой на Financial Times.

Комиссия намерена разморозить эти средства до конца ноября, сообщили изданию чиновники, знакомые с ходом обсуждения. Выделение денег отчасти связано с желанием получить поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая позволит увеличить бюджет ЕС и оказать финансовую помощь Украине, говорится в публикации.

В декабре 2022 года Еврокомиссия заблокировала в европейских фондах около €13 млрд, предназначенных для Венгрии, обвинив Будапешт в нарушениях прав человека и верховенства закона. Проведенная Венгрией в мае судебная реформа дает ЕК повод разблокировать эти средства.

Будапешт по разным причинам блокирует выделение средств для Украины - например, из-за включения Киевом венгерского банка ОТР в список спонсоров войны.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии вряд ли одобрит шведскую заявку в НАТО в осеннюю сессию после скандала с показом в шведских школах фильма с жесткой критикой состояния венгерской демократии.