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МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков в Запорожской области

15:37 02.10.2023
На видео показано, как националисты в панике бегут с позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные уничтожили националистов в Запорожской области. Видео с ударами по позициям противника обнародовало Министерство обороны РФ.

На снятых с помощью беспилотника кадрах видно, как после ударов по целям происходит задымление. В описании к видео сказано, что сброс боеприпасов с БПЛА точно в окопы и укрытия заставляет боевиков бежать с позиций.

Ранее ведомство показало, как российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» выжигают позиции ВСУ в зоне операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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