МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков в Запорожской области

На видео показано, как националисты в панике бегут с позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные уничтожили националистов в Запорожской области. Видео с ударами по позициям противника обнародовало Министерство обороны РФ.

На снятых с помощью беспилотника кадрах видно, как после ударов по целям происходит задымление. В описании к видео сказано, что сброс боеприпасов с БПЛА точно в окопы и укрытия заставляет боевиков бежать с позиций.

Ранее ведомство показало, как российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» выжигают позиции ВСУ в зоне операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.