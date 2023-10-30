ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета

В сентябре этого года Федеральная антимонопольная служба выдала «большой четверке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

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Три оператора сотовой связи из «большой четверки» сообщили о готовности исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 18 сентября 2023 года об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что с 23 октября этого года компания «Мегафон» отменила плату за раздачу интернета на всех тарифных планах. Tele2 в свою очередь отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а с 19 декабря будет отменена плата для всех действующих пользователей.

Что касается «Билайн», то компания отменит плату на всех тарифных планах с лимитными пакетами Интернета до 1 декабря, а в отношении тарифов с безлимитным Интернетом будет проведена оценка сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. Как уточняет ФАС, компания должна будет проинформировать о результатах оценки в срок до 1 декабря 2023 года.

МТС уведомил ведомство об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу Интернета ущемления интересов абонентов.