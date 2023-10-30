Аэропорт Махачкалы находится под контролем правоохранительных органов
60 участников беспорядка задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.
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Аэропорт в Махачкале полностью находится под контролем органов правопорядка. Об этом сообщает ГУ МВД России по СКФО.
На данный момент установлены более 150 участников беспорядков, а 60 из них задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из которых находятся в больнице.
Напомним, МВД России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, которые привели к сбою в работе аэропорта Махачкалы. Также правоохранительные органы подчеркнули недопустимость несогласованных акций и нарушения общественного порядка.