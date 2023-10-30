Росавиация сократила срок закрытия аэропорта в Махачкале до 31 октября

В Росавиации подчеркивают, что открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки.

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В связи со стабилизацией ситуации в Махачкале период временного закрытия аэропорта сократили до 31 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

В Росавиации подчеркнули, что открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Минувшим вечером в ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе аэропорта Махачкалы. На данный момент в аэропорту работают представители правоохранительных органов, а самолеты направили в другие, временные аэропорты.