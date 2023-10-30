Минобороны: Шойгу выступит с докладом на Сяншаньском форуме по безопасности

В форуме примут участие официальные делегации из более чем 90 стран мира, в том числе Великобритании, Ирана, Саудовской Аравии и США.

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В ходе своего рабочего визита в Китай министр обороны России Сергей Шойгу выступит с докладом на Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности. Глава Минобороны РФ прибыл в Пекин в понедельник 30 октября.

В КНР накануне открылся X Пекинский Сяншаньский форум по безопасности. В нем участвуют руководители, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

Сергей Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Пекинский Сяншаньский форум организует Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. Авторитетное международное мероприятие высокого уровня проводится в Китае с 2006 года. В этом году проводится очно с 2019 года. В форуме примут участие официальные делегации из более чем 90 стран мира, в том числе Великобритании, Ирана, Саудовской Аравии и США.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.