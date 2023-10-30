В Дагестане после массовых беспорядков усилили меры безопасности

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В городах и районах Дагестана после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы усилили меры безопасности. Об этом заявили в правительстве республики. Там также отметили, что муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами.

Кроме того, власти пообещали в ближайшие дни восстановить работу аэропорта Махачкалы. Сделают это после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

В республиканском правительстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем руководителя Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней.

«Действиям в аэропорту будет дана правовая оценка», - отмечается в заявлении.

Сообщается, что всем пострадавшим в результате беспорядков оказывается медицинская помощь. Напомним, ранее стало известно, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.