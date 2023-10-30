Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гумпомощью

Грузовики доставили в Газу продукты питания и предметы медицинского назначения.

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Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт «Рафах», говорится в сообщении организации в социальной сети X. Помощь поступила от Египетского общества Красного Полумесяца.

Грузовики доставили в Газу продукты питания и предметы медицинского назначения. Ввоз топлива до настоящего момента запрещен, говорится в сообщении. Общее количество полученных грузовиков с помощью на данный момент достигло 118.

Ранее сообщалось, что Израиль взял на себя обязательство пропускать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» по 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом писала газета The New York Times.

Число жертв среди жителей Газы из-за ударов Израиля превысило восемь тысяч человек.