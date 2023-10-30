Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гумпомощью
Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт «Рафах», говорится в сообщении организации в социальной сети X. Помощь поступила от Египетского общества Красного Полумесяца.
Грузовики доставили в Газу продукты питания и предметы медицинского назначения. Ввоз топлива до настоящего момента запрещен, говорится в сообщении. Общее количество полученных грузовиков с помощью на данный момент достигло 118.
Ранее сообщалось, что Израиль взял на себя обязательство пропускать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» по 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом писала газета The New York Times.
Число жертв среди жителей Газы из-за ударов Израиля превысило восемь тысяч человек.