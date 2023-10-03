В России предложили признать средневековый исторический бой видом спорта

По словам депутата Виталия Милонова, Россия стала главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов вынес предложение в своем обращении на имя министра спорта России Олега Матыцина официально признать средневековый исторический бой видом спорта для его «дальнейшего развития в стране».

«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», - цитирует RT слова Милонова.

По мнению депутата, именно Россия проявила себя как главный «популяризатор» и «двигатель» этого вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире. Подобная мера в сфере отечественного спорта необходима на фоне увеличения популярности этой дисциплины, ее зрелищности и очевидной исторической и спортивной составляющей.

Ранее в июле этого года видами спорта в России признали гонки дронов и лазертаг (лазерный бой), приказ об этом был официально подписан министром спорта России. Также в реестр видов спорта, которые развивают на общероссийском уровне, были добавлены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт.