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В России предложили признать средневековый исторический бой видом спорта

Елизавета Кондрикова
00:34 03.10.2023
По словам депутата Виталия Милонова, Россия стала главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире.
В России предложили признать средневековый исторический бой видом спорта
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Депутат Госдумы Виталий Милонов вынес предложение в своем обращении на имя министра спорта России Олега Матыцина официально признать средневековый исторический бой видом спорта для его «дальнейшего развития в стране».

«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», - цитирует RT слова Милонова. 

По мнению депутата, именно Россия проявила себя как главный «популяризатор» и «двигатель» этого вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире. Подобная мера в сфере отечественного спорта необходима на фоне увеличения популярности этой дисциплины, ее зрелищности и очевидной исторической и спортивной составляющей.

Ранее в июле этого года видами спорта в России признали гонки дронов и лазертаг (лазерный бой), приказ об этом был официально подписан министром спорта России. Также в реестр видов спорта, которые развивают на общероссийском уровне, были добавлены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт. 

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