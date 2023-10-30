Израильский самолет нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии

В ЦАХАЛ заявили, что авиаудар стал ответом на обстрелы, произошедшие в воскресенье.

© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress, Israel Defense Forces

Израильский самолет нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Там отметили, что авиаудар стал ответом на обстрелы, произошедшие накануне.

«В ответ на обстрелы из Сирии по израильской территории ранее в воскресенье, самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории», - сообщили в армии обороны Израиля.

Напомним, 22 октября Израиль нанес ракетные удары по инфраструктуре аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии. Были повреждены взлетно-посадочные полосы.

Израиль атаковал со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голан.