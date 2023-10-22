SANA: Израиль нанес ракетные удары по сирийским аэропортам
Из строя выведены взлетно-посадочные полосы сирийских аэропортов.
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Global Look Press
Израиль нанес ракетные удары по инфраструктуре аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии, повредив их взлетно-посадочные полосы. Об этом сообщило агентство SANA.
Инцидент произошел в 05:25 (совпадает с мск). Израиль атаковал со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голан, говорится в заявлении сирийских военных.
Последний раз Израиль обстреливал сирийские аэропорты ровно неделю назад. Тогда Тель-Авив назвал это ответными действиями на обстрелы со стороны Сирии.