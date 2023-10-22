SANA: Израиль нанес ракетные удары по сирийским аэропортам

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Израиль нанес ракетные удары по инфраструктуре аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии, повредив их взлетно-посадочные полосы. Об этом сообщило агентство SANA.

Инцидент произошел в 05:25 (совпадает с мск). Израиль атаковал со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голан, говорится в заявлении сирийских военных.

Последний раз Израиль обстреливал сирийские аэропорты ровно неделю назад. Тогда Тель-Авив назвал это ответными действиями на обстрелы со стороны Сирии.