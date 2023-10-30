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ЛАГ намерена добиваться на СБ ООН прекращения огня в секторе Газа

Владимир Рубанов
02:07 30.10.2023
Группа арабских стран собирается требовать безоговорочного ввода гуманитарной помощи и снятия блокады сектора Газа, а также отмены решений о перемещении палестинского населения.
ЛАГ намерена добиваться на СБ ООН прекращения огня в секторе Газа
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Арабские страны будут добиваться от Совбеза ООН резолюции, которая будет предусматривать немедленное прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах, сообщает RT.

Заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа созвано по просьбе группы арабских стран в связи с внезапным развитием событий и наземной операцией Израиля. Оно состоится 30 октября.

Группа арабских стран намерена требовать безоговорочного ввода гуманитарной помощи и снятия блокады сектора Газа, а также отмены решений о перемещении палестинского населения, сообщил Фаттах.

Постоянный представитель ЛАГ в ООН подчеркнул, что нужно создать механизм защиты палестинского гражданского населения.

Ранее американский проект резолюции был заблокирован Россией и Китаем. Две страны применили право вето, так как в документе отсутствовал призыв к прекращению огня. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту «лицензией Израилю на наземную операцию» в секторе Газа.

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