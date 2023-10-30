Путешествие от Калининграда до Камчатки: что покажет выставка «Россия» на ВДНХ

Каждый регион представит все, чем гордится.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве ведутся последние приготовления к масштабной выставке «Россия», которая откроется на ВДНХ в День народного единства. Экспозиция представляет собой своеобразное путешествие от Калининграда до Камчатки. Каждый регион представляет все, чем гордится, свои достижения, бренды и традиции. Гиды будут ежедневно проводить до 500 экскурсий. Посетителей ждут кинопоказы, концерты, лекции и мастер-классы.

Рабочие трудятся круглосуточно. Но некоторые площадки уже готовы. Стенд Республики Алтай, которая манит туристов со всего света нетронутой природой, утопает в зелени и удивляет технологиями. Искусственный интеллект, заключенный в медиашаре, создаст картины с пейзажами региона. Добавит загадочности и этническая музыка, звучащая для каждого индивидуально.

Захватывающее путешествие продолжится в Красноярском крае, где раскинул руки Енисей-батюшка, который обеспечивает энергией Сибирь. У павильона Сахалина встретят краб и резвящиеся в Охотском море киты. На площадке Чувашской Республики установлена двухметровая тухья - традиционный девичий головной убор.

У павильона Республики Марий Эл красуется нагрудное украшение - монисто. Исторический диапазон выставки невообразим. Представлены не только традиции, но и достижения, демонстрирующие, почему важно сотрудничать с Россией.

Так, бренд Омской области - ракета «Ангара А-5», внутрь которой можно будет пройти. А вот ощутить себя машинистом современного поезда возможно на стенде Тверской области.

«Можно обучиться практически на машиниста, попутешествовать по Тверской области, увидеть основные достопримечательности. Можно будет посмотреть Тверской императорский дворец, Ржевский мемориал Советскому Солдату. Прогулка по проектам будущего», - отмечает представитель министерства экономического развития Тверской области Елена Львова.

Все в одном здании не уместить. Павильон, посвященный ядерным технологиям, перенесет в конец XIX века, когда ученые только изучали радиоактивность. Здесь же расскажут и о начале создания первой советской атомной бомбы. Все сосредоточено на нескольких этажах.

За день обойти целиком пространство ВДНХ и раньше было под силу не каждому. А теперь же выставочные просторы раскинулись еще дальше. В атмосферу достижений гости выставки окунутся сразу.

К арке парадного входа примыкает 160-метровый тоннель с огромными экранами, на которых покажут все, чем гордится наша страна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для выставки «Россия» выделили 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.