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Собянин сообщил, что под выставку «Россия» выделят 67 объектов ВДНХ

Елизавета Егорова
10:46 27.10.2023
Специально для форума «Россия» на ВДНХ появится дополнительный бесплатный транспорт, а также нарядная подсветка павильонов.
Собянин сообщил, что под выставку «Россия» выделят 67 объектов ВДНХ
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица готова принять международную выставку-форум «Россия». Для мероприятия выделят 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.

«Москва готова принимать международную выставку-форум "Россия"», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для посетителей выставки на территории ВДНХ был введен дополнительный бесплатный транспорт, а для нарядной подсветки павильонов и мультимедийных экспозиций выделили дополнительные мощности электроэнергии.

Мероприятие пройдет с 4 ноября текущего года по 12 апреля следующего. В нем примут участие регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании. Зрители смогут наблюдать самые выдающиеся результаты их деятельности.

Ранее стало известно, что на ВДНХ открыли после реставрации павильон «Узбекистан». Ремонтные работы завершились как раз перед визитом президента республики Шавката Мирзиеева. Посетители павильона насладятся белоснежной ротондой, национальной одеждой, а также фресками из музея в Бухаре.

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