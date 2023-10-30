Путин: российские солдаты борются за будущее России и всего мира на передовой

Президент России также призвал мужчин России присоединится к офицерам на передовой в их борьбе за будущее России и всего мира.

© Видео: Пресс-служба президента России © Фото: Пресс-служба президента РФ

Российские солдаты и офицеры сражаются за правду и справедливость, «борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом» под Донецком и на Днепре, заявил президент России Владимир Путин и призвал мужчин присоединится к ним в борьбе за будущее России и всего мира.

«Выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», - сказал президент в ходе совещания, посвященного вопросам конфликта на Ближнем Востоке.

Президент также обратил внимание правоохранителей и спецслужб на необходимость «твердых, своевременных и четких» действий по защите конституционного строя, прав и свобод россиян и согласия между представителями разных народов и религий России.

В рамках совещания Путин также указал на то, что ключом к решению конфликта на Ближнем Востоке является создание «независимого» палестинского государства, о чем не раз уже было сказано властям и Израиля, и Палестины.