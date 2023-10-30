Госдеп: позиция Анкары по Израилю не повод исключать ее из НАТО

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Турция остается важным членом НАТО и позиция официальной Анкары по палестино-израильскому конфликту не повод исключать ее из Альянса. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер.

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса», - цитирует слова Миллера РИА Новости.

По словам Миллера, ситуация в Израиле не единственное, в чем расходятся позиции Вашингтона и Анкары, но США продолжают работу там, где есть согласие сторон.

В минувшую субботу в стамбульском аэропорту имени Ататюрка состоялся пропалестинский митинг, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал признать Израиль военным преступником. В своей речи турецкий лидер сказал, что не считает ХАМАС террористами, а вот Израиль, по его мнению, оккупант.