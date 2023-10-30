СК РФ сообщил о задержании подозреваемых в массовом убийстве в Волновахе

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Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Донецкой Народной Республике.

Жертвами предполагаемых преступников стали семеро взрослых и двое детей. Тела убитых нашли в частном доме со следами огнестрельных ранений.

Подозреваемые доставлены на допрос. Следователи устанавливают все обстоятельства и подробности случившегося. По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бытовой конфликт.