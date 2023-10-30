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В Волновахе расстреляли семью из девяти человек

Анна Ушакова
09:13 30.10.2023
СУ СКР по Донецкой республике на данный момент выясняет причины трагедии.
В Волновахе расстреляли семью из девяти человек
© Фото: СК РФ
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Девять человек, в числе которых было двое детей, нашли убитыми в частном доме города Волновахи. На телах жертв были обнаружены следы от огнестрельных ранений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Донецкой республике в своем Telegram-канале.

В заявлении ведомства сообщается, что на данный момент обстоятельства убийства девяти человек выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних.

По словам соседей погибших, накануне семья отмечала день рождения. Помимо хозяев дома, ночевать остались и гости. Предположительно, убийца использовал глушитель, звуки ночной стрельбы никто не слышал. Об этом сообщают «Известия».

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