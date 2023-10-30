В Дагестане опровергли гибель полицейского при беспорядках в Махачкале

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В МВД по Республике Дагестан опровергли сообщения о гибели своего сотрудника, который принимал участие в пресечении массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября.

«На данный момент двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в медицинских учреждениях. Остальные после оказания медицинской помощи доставлены домой», - сообщили в пресс-центре МВД России.

Напомним, беспорядки в дагестанском аэропорту Уйташ произошли в минувшее воскресенье, когда группа местных жителей прорвалась на летное поле после приземления самолета из Тель-Авива. Для пресечения беспорядков на место прибыли усиленные наряды полиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила киевский режим в причастности к организации беспорядков в аэропорту Махачкалы. По ее мнению, в этот раз Киев действовал руками русофобов, осевших в регионе. Захарова также указала на оперативную реакцию российских властей и четкие действия правоохранителей на попытку создать «смуту и раздор». По данным республиканского Минздрава, в больницах находятся пятеро пострадавших, еще 18 были отправлены домой после оказания необходимой медпомощи.