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NYT: разведка Израиля приняла активность ХАМАС 7 октября за военные учения

Елизавета Кондрикова
17:26 30.10.2023
Спецслужбы Израиля прекратили прослушку военных ХАМАС год назад, так как посчитали это занятие «пустой тратой» усилий.
NYT: разведка Израиля приняла активность ХАМАС 7 октября за военные учения
© Фото: IMAGO, Mahmoud Issa, Global Look Press
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Согласно материалу издания The New York Times, спецслужбы Израиля приняли активность ХАМАС в секторе Газа 7 октября за очередные военные учения, прослушивать разговоры военных в Газе они перестали еще год назад, поскольку посчитали это занятие бесполезным.

«Представители израильской разведки и национальной безопасности, которые убедили себя в том, что ХАМАС не заинтересован в войне, первоначально предполагали, что это всего лишь ночные учения», - говорится в публикации.

По данным представителей Минобороны Израиля, в ведомстве ожидали мелкомасштабное нападение со стороны сектора Газа, но опасения были не настолько серьезными, чтобы разбудить ночью 7 октября премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что, несмотря на высокие успехи Тель-Авива в шпионаже, подготовка ХАМАС к нападению оставалась незамеченной как минимум год. В течение нескольких месяцев представители израильской службы безопасности пытались предупредить Нетаньяху о возможном нападении ввиду политической нестабильности в стране, вызванной нестабильной политикой главы государства, чем могли воспользоваться в секторе Газа.

В публикации приводятся слова израильских чиновников, которые рассказали о попытке генерала армии Израиля в июле встретиться с Нетаньяху, чтобы обсудить с ним секретные разведданные и возможную угрозу со стороны сектора Газа, но Нетаньяху отказался от встречи.

Накануне израильский премьер-министр принес свои извинения за критику в адрес служб безопасности, в рамках которой он обвинил их в том, что не был предупрежден заранее о возможном нападении на Израиль и об эскалации палестино-израильского конфликта. 

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