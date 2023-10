В стране и мире Палестино-израильский конфликт NYT: разведка Израиля приняла активность ХАМАС 7 октября за военные учения Елизавета Кондрикова Спецслужбы Израиля прекратили прослушку военных ХАМАС год назад, так как посчитали это занятие «пустой тратой» усилий. © Фото: IMAGO, Mahmoud Issa, Global Look Press Читайте нас на: Согласно материалу издания The New York Times, спецслужбы Израиля приняли активность ХАМАС в секторе Газа 7 октября за очередные военные учения, прослушивать разговоры военных в Газе они перестали еще год назад, поскольку посчитали это занятие бесполезным. «Представители израильской разведки и национальной безопасности, которые убедили себя в том, что ХАМАС не заинтересован в войне, первоначально предполагали, что это всего лишь ночные учения», - говорится в публикации. По данным представителей Минобороны Израиля, в ведомстве ожидали мелкомасштабное нападение со стороны сектора Газа, но опасения были не настолько серьезными, чтобы разбудить ночью 7 октября премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что, несмотря на высокие успехи Тель-Авива в шпионаже, подготовка ХАМАС к нападению оставалась незамеченной как минимум год. В течение нескольких месяцев представители израильской службы безопасности пытались предупредить Нетаньяху о возможном нападении ввиду политической нестабильности в стране, вызванной нестабильной политикой главы государства, чем могли воспользоваться в секторе Газа. В публикации приводятся слова израильских чиновников, которые рассказали о попытке генерала армии Израиля в июле встретиться с Нетаньяху, чтобы обсудить с ним секретные разведданные и возможную угрозу со стороны сектора Газа, но Нетаньяху отказался от встречи. Накануне израильский премьер-министр принес свои извинения за критику в адрес служб безопасности, в рамках которой он обвинил их в том, что не был предупрежден заранее о возможном нападении на Израиль и об эскалации палестино-израильского конфликта. Экспертное мнение и аналитика