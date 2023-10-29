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Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности

Игнат Далакян
13:24 29.10.2023
Премьер Израиля написал, что поддерживает начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ.
Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности
© Фото: Dana Kopel, XinHua, Globallookpress
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес свои извинения за свой пост в социальной сети Х, в котором он писал, что службы безопасности страны не предупредили его о возможном нападении ХАМАС перед эскалацией палестино-израильского конфликта.

«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это», - написал Нетаньяху в совей соцсети Х.

Израильский премьер добавил, что поддерживает начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте.

Ранее американское издание The New York Times писало, что израильский премьер отказался подписывать приказ о вторжении в Газу. Согласно изданию, это говорит о том, что в кабинете министров Израиля имеются разногласия.

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