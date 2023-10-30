Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Люди не пострадали. Последствия обстрела устранят в ближайшее время.

© Фото: vvgladkov, Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле села Новая Таволжанка. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, окна выбиты взрывом. По словам главы региона, никто из жителей не пострадал.

«Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

За последние две недели Новая Таволжанка уже несколько раз была обстреляна украинскими военными. 18 октября губернатор Гладков сообщил, что один из снарядов ВСУ повредил линию энергоснабжения. 24 октября при обстреле Новой Таволжанки пострадал один частный жилой дом. Во время этих обстрелов никто из людей не пострадал.