Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области
Пострадавших в результате украинской атаки нет.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле села Новая Таволжанка.
«Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет, только оказалась нарушенной линия электроснабжения в районе сел Белгородской области.
В настоящее время на месте атаки находятся оперативные и аварийные службы, в ближайшее время будут начаты мероприятия по устранению последствий удара украинских националистов.