В стране и мире Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области Елизавета Кондрикова Пострадавших в результате украинской атаки нет. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле села Новая Таволжанка. «Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское», - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет, только оказалась нарушенной линия электроснабжения в районе сел Белгородской области. В настоящее время на месте атаки находятся оперативные и аварийные службы, в ближайшее время будут начаты мероприятия по устранению последствий удара украинских националистов. Экспертное мнение и аналитика