Вильфанд пообещал москвичам сентябрьское тепло 1 ноября
Москвичей в среду, 1 ноября, ожидает «потрясающее» потепление, экстремально теплая погода. Об этом в беседе со «Звездой» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, погода в течение этой недели будет совершенно необычной. Сегодня начинается вынос теплых воздушным масс. Воздух насыщен влагой, до конца дня пройдет дождь, мокрый снег, который смоет все остатки снежного покрова, сформировавшегося в конце прошлой недели.
Синоптик рассказал, что во вторник, 31 октября, день будет более «симпатичным». Ночные температуры +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов, на юге области - до двузначных значений, +10...+11 градусов.
«Уже вот такая температура на 5 градусов выше многолетних значений. Такой температурный фон более характерен для конца первой декады октября. Мы как будто бы возвращаемся на три недели по климатическим рельсам в этот период», - сказал он.
Вильфанд пообещал жителям столицы в среду супертеплую погоду, речь идет о потрясающем потеплении.
«В Москве температура будет ночью 6-9 градусов, а дневные температуры 11-13 градусов. Будет выше нормы на 7-8 градусов, эта температура характерна для третьей декады сентября», - добавил метеоролог.
Несколькими днями ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о ледяном дожде, тумане и гололеде.