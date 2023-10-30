Вильфанд пообещал москвичам сентябрьское тепло 1 ноября

По словам синоптика, жителей столицы ожидает экстремальное потепление уже в эту среду.

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Москвичей в среду, 1 ноября, ожидает «потрясающее» потепление, экстремально теплая погода. Об этом в беседе со «Звездой» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в течение этой недели будет совершенно необычной. Сегодня начинается вынос теплых воздушным масс. Воздух насыщен влагой, до конца дня пройдет дождь, мокрый снег, который смоет все остатки снежного покрова, сформировавшегося в конце прошлой недели.

Синоптик рассказал, что во вторник, 31 октября, день будет более «симпатичным». Ночные температуры +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов, на юге области - до двузначных значений, +10...+11 градусов.

«Уже вот такая температура на 5 градусов выше многолетних значений. Такой температурный фон более характерен для конца первой декады октября. Мы как будто бы возвращаемся на три недели по климатическим рельсам в этот период», - сказал он.

Вильфанд пообещал жителям столицы в среду супертеплую погоду, речь идет о потрясающем потеплении.

«В Москве температура будет ночью 6-9 градусов, а дневные температуры 11-13 градусов. Будет выше нормы на 7-8 градусов, эта температура характерна для третьей декады сентября», - добавил метеоролог.

Несколькими днями ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о ледяном дожде, тумане и гололеде.