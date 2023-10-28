Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о ледяном дожде, тумане и гололеде

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В субботу 28 октября в Москве ожидается гололед и сильный туман, но уже в к 31 октября-1 ноября выпавший накануне снег растает, а температура воздуха днем поднимется до +10 градусов. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Осадки будут в виде мокрого снега и дождя. Местами возможны гололед и туман, который будет усиливаться - видимость может достигать 300-500 метров», - рассказала метеоролог.

Метеоролог добавила, что хотя сегодня будет теплее, чем вчера, днем температура воздуха достигнет +2 градусов, москвичи не ощутят разницы из-за сильного ветра со скорость 7-12 метров в секунду - холод станет пронзительным.

«Сам как таковой ледяной дождь не представляет опасности, а то, к чему он приводит - к образованию гололеда. Гололед - это опасное явление», - отметила метеоролог.

При этом уже в воскресенье, добавила Позднякова, погода начнет улучшаться - еще будут гололед и гололедица, но без существенных осадков.

«На следующей неделе погоду будет определять скудеющий циклон, он принесет нам осадки в виде дождя, которые очень быстро справляются со снежным покровом. Значительное повышение температуры воздуха. Во вторник и до четверга включительно ночная и дневная температура воздуха будет положительной - 31октября и 1 ноября будет достигать +10 градусов, а может, и выше. Дожди и тепло быстро расправятся с тем снегом, который лежит сейчас на полях Подмосковья и в столице на скверах в парках», - резюмировала метеоролог.

Ранее Москву накрыл густой туман. Видимость составляла 200-500 метров. Здание Минобороны России, Останкинскую телебашню, высотки Москвы-Сити можно было едва заметить в белой пелене.