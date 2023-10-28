В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о ледяном дожде, тумане и гололеде

Алина Луговая
13:47 28.10.2023
На следующей неделе москвичей ждет потепление до +10 градусов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

В субботу 28 октября в Москве ожидается гололед и сильный туман, но уже в к 31 октября-1 ноября выпавший накануне снег растает, а температура воздуха днем поднимется до +10 градусов. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Осадки будут в виде мокрого снега и дождя. Местами возможны гололед и туман, который будет усиливаться - видимость может достигать 300-500 метров», - рассказала метеоролог.

Метеоролог добавила, что хотя сегодня будет теплее, чем вчера, днем температура воздуха достигнет +2 градусов, москвичи не ощутят разницы из-за сильного ветра со скорость 7-12 метров в секунду - холод станет пронзительным.

«Сам как таковой ледяной дождь не представляет опасности, а то, к чему он приводит - к образованию гололеда. Гололед - это опасное явление», - отметила метеоролог.

При этом уже в воскресенье, добавила Позднякова, погода начнет улучшаться - еще будут гололед и гололедица, но без существенных осадков.

«На следующей неделе погоду будет определять скудеющий циклон, он принесет нам осадки в виде дождя, которые очень быстро справляются со снежным покровом. Значительное повышение температуры воздуха. Во вторник и до четверга включительно ночная и дневная температура воздуха будет положительной - 31октября и 1 ноября будет достигать +10 градусов, а может, и выше. Дожди и тепло быстро расправятся с тем снегом, который лежит сейчас на полях Подмосковья и в столице на скверах в парках», - резюмировала метеоролог.

Ранее Москву накрыл густой туман. Видимость составляла 200-500 метров. Здание Минобороны России, Останкинскую телебашню, высотки Москвы-Сити можно было едва заметить в белой пелене.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
12:48 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться монстра, которого вырастил на Украине
12:21 В стране и мире
Сийярто: Венгрия не даст добро 12-му пакету санкций ЕС, если он затронет энергетику РФ
11:34 В стране и мире
Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами
11:00 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.