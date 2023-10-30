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На борту самолета Тель-Авив - Махачкала в основном были женщины и дети

Анна Ушакова
14:28 30.10.2023
В аэропорту Махачкалы добавили, что в числе пассажиров был ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких.
На борту самолета Тель-Авив - Махачкала в основном были женщины и дети
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Большую часть пассажиров на борту самолета, следовавшего по рейсу Тель-Авив - Махачкала, составляли женщины и дети. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Представитель дагестанского аэропорта отметил, что из 50 пассажиров мужчин было всего 5-10. В числе пассажиров также был ребенок на коляске и аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам Рамазанова, депутат Госдумы Дагестана Хизри Абакаров находился на месте и вел переговоры с собравшимися.

«Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили им никакого вреда... Во многом благодаря его усилиям обошлось без жертв», - добавил гендиректор аэропорта.

Напомним, в ГУ МВД России по Северокавказскому административному округу возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, которые привели к нарушению работы аэропорта Махачкалы.

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