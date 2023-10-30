МО РФ сообщило об уничтожении арсенала авиабоеприпасов ВСУ в Черкасской области

Неприятельские авиационные средства поражения были ликвидированы в районе населенного пункта Дубиевка.

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Минобороны России заявило об уничтожении украинского арсенала авиабоеприпасов.

«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, утверждается, что в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Серебрянка (ДНР) и Лепетиха (Николаевская область) были поражены пункты управления противника. Они принадлежали 43-й и 67-й мехбригадам, 35-й бригаде морской пехоты и 31-й бригаде оперативного назначения ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении восьми ракет Storm Shadow, запущенных по Крыму украинской стороной.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.