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ПВО уничтожила 36 беспилотников над Крымом и Черным морем

01:58 29.10.2023
Над Черным морем и северо-западной частью полуострова Крым были уничтожены 36 украинских беспилотников.
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Крымом и Черным морем
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские военнослужащие пресекли попытку Киева осуществить массированную атаку беспилотниками по территории РФ, в частностью, над Крымом.

Средства ПВО уничтожили 36 БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», - проинформировали в ведомстве.

В субботу днем МО РФ информировало о перехвате силами ПВО беспилотников в Орловской и Тульской областях. Тогда российским военнослужащим удалось нейтрализовать шесть украинских БПЛА, четыре из которых были перехвачены над территорией Орловской области. 

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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