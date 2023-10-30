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Рогов заявил, что в Запорожье прогремел мощный взрыв

Анна Ушакова
13:38 30.10.2023
Киев продолжает обстреливать территорию ставшего субъектом РФ в 2022 году Запорожья.
Рогов заявил, что в Запорожье прогремел мощный взрыв
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В Запорожье прогремел мощный объемный взрыв. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв», - пишет Рогов.

Подробности произошедшего на данный момент выясняются.

Напомним, в 2022 году Запорожская область в результате референдума стала субъектом Российской Федерации. Итоги референдума Киев не признает и продолжает обстрелы территории. На сегодняшний день под контролем украинских боевиков остается бывший областной центр региона - город Запорожье. Временно областным центром области считается Мелитополь.

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