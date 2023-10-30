В стране и мире Рогов заявил, что в Запорожье прогремел мощный взрыв Анна Ушакова Киев продолжает обстреливать территорию ставшего субъектом РФ в 2022 году Запорожья. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: В Запорожье прогремел мощный объемный взрыв. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. «В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв», - пишет Рогов. Подробности произошедшего на данный момент выясняются. Напомним, в 2022 году Запорожская область в результате референдума стала субъектом Российской Федерации. Итоги референдума Киев не признает и продолжает обстрелы территории. На сегодняшний день под контролем украинских боевиков остается бывший областной центр региона - город Запорожье. Временно областным центром области считается Мелитополь. Экспертное мнение и аналитика